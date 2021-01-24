الأردن تطلق برنامج ريادي لدعم المشاريع الصغيرة

أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) اليوم الأحد، برنامجاً ريادياً لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الخدمات لتوفير الدعم الفني والمالي لها بقيمة إجمالية بلغت 625 ألف دينار وبحجم استثمار قيمته 250ر1 مليون دينار.





وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الدكتور بشّار الزعبي في بيان، أن القطاع التجاري شريك وطني مهم، وأساسي للاقتصاد الوطني حيث يسهم بما نسبته 54.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.





وقال الزعبي إن البرنامج يهدف الى توسيع قاعدة المصدرين وزيادة حجم الصادرات، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وذلك تماشيا مع أولويات الحكومة، حيث يعتبر هذا البرنامج الثالث الذي يستهدف قطاع الخدمات الأردني خلال عامي 2019-2020.





واضاف ان برنامج "دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير لأول مرة " الذي سيبدأ باستقبال طلبات الاستفادة منه اعتبارا من اليوم، يستهدف دعم 25 شركة محلية صغيرة ومتوسطة لم يسبق لها التصدير، أو لم تتجاوز صادراتها 30 ألف دينار وايراداتها الاجمالية 70 ألف دينار خلال أي سنة من السنوات الثلاثة السابقة.





واضاف انه يجب ان تكون الشركات عاملة في قطاعات السياحة والضيافة والاستشارات الادارية والمالية والقانونية والتدريب والرعاية الصحية والعلاجية والخدمات الهندسية والمعمارية وتكنولوجيا المعلومات في محافظات المملكة كافة.





ويقدّم البرنامج منحا مالية وفنية لبناء القدرات الادارية والانتاجية لتعزيز مهمة التصدير لا تتجاوز قيمة المنحة 25 الف دينار، 60 بالمئة منها دعم قدرات انتاجية، فيما تصل المساهمة القصوى للبرنامج 50 بالمئة من إجمالي التكاليف المؤهلة لاستثمار لا يزيد عن 50 الف دينار.





واوضح الزعبي أنه من المتوقع أن يعمل البرنامج على تعزيز الثقة بالمنتج الخدمي المحلي داخليا وخارجيا، واختراق وتصدير الخدمات الى أسواق جديده، وتنفيذ مجموعة من البعثات القطاعية والتشبيك مع جهات داعمه للتصدير، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات للشركات المستفيدة، وزيادة عدد الوظائف المستحدثة بنحو100 وظيفة كحد ادنى.





وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان مختصة من المؤسسة للتقييم الإداري الأولي لضمان دراسة وتقييم الطلبات المقدمة للبرنامج بشفافية تامّة، ومن ثم تقييم الطلبات اداريا وفنيا ودعوة أعلى 60 طلبا لحضور تدريب متخصص حول التصدير وكيفية عمل خطط تصديرية.





ومن ثم سيتم دعوة الشركات التي اجتازت التقييم الاداري وحضرت الدورات التدريبية الى تقديم طلب المرحلة الثانية، بالإضافة إلى خطة التصدير وموازنة المشروع، حيث سيخضع بعدها إلى المرحلة الثانية من التقييم الفني، وعقد الزيارات الميدانية للشركات التي اجتازت هذه المرحلة، ومن ثم اختيار الشركات التي انطبقت عليها المعايير.





واضاف ان المؤسسة ستعقد العديد من الورش التعريفية عن البرنامج "عن بعد "، باستخدام تقنية "زووم" لعدد من غرف التجارة والجمعيات القطاعية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، بهدف التعريف بآلية التقدم بطلب الحصول على الدعم الفني والمالي من البرنامج والرّد على استفسارات الحضور.