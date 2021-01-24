رانيا محمود ياسين بعد انضمامها لـ"الطاووس": "العمل مع جمال سليمان مكسب"

الأحد 24/يناير/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

انضمت الفنانة رانيا محمود ياسين إلى أسرة مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

وأعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، في بيان صحفي، عن سعادتها بتواجدها في هذا العمل، نظرا لكونه يعد التعاون الأول الذي يجمعها بالفنان جمال سليمان، هذا إلى جانب كونه التعاون الثاني الذي يجمعها بالمخرج رؤوف عبد العزيز.

وقالت عن تعاونها مع رؤوف عبد العزيز، إنه مكسب كبير لأي فنان، لكونه يهتم بكل تفاصيل العمل، ولدية ميزة رائعة، وهو فن إدارة الممثل، فضلًا عن الاهتمام بكل تفاصيله، وأدائه للشخصية في الوقت الذي يكون تركيز بعض المخرجين على الكادرات الخاصة بالعمل على حساب الممثل.

وأوضحت رانيا أنه فور عرض سيناريو المسلسل عليها، تحمست جدا له، خاصة أنها عاشت الشخصية في الواقع بكل تفاصيلها، مؤكدة أنه لديها ثقة كبيرة في أنها سوف تكون بمثابة مفاجأة للمشاهدين في رمضان.

ومسلسل "الطاووس"، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، الذي يقدم شخصية محامٍ مخضرم يحقق في إحدى القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل الطاووس رمضان 2021 رانيا محمود ياسين

أخبار تهمك

خبر سار للأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ يوم

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس إنجلترا

منذ أقل من ساعتين

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضى يفتح النار على اللجنة الثلاثية بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

كلاكيت ثاني مرة.. نورهان أمام هاني سلامة ورؤوف عبدالعزيز في "قمر هادي"

منافسة شرسة بين النجوم فى الماراثون الرمضانى لعام 2020

نرمين ماهر تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في "قوت القلوب"

تفاصيل شخصية جمال سليمان فى مسلسل "الطاووس"

جمال سليمان يبدأ تصوير أولى مشاهده في "الطاووس"

بالصور .. رؤوف عبد العزيز يقدم فرح الزاهد بشكل مختلف للجمهور في رمضان 2021

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

03:49 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

01:00 م

خبر سار للأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات