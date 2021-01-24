الصحة تسجل 186 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 186 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" مع تعافي 211 شخصا من المرض.


وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 186 حالة، ليصل المجموع الكلي لعدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 366371، بينها 2080 نشطة و331 حرجة.

 

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية تراجعا جديدا حيث سبق أن بلغ يوم 20 يناير 238 حالة، وفي 21 يناير 212، وفي 22 يناير 213، وفي 23 يناير 197، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

 

وأفادت الوزارة برصد وفاتين جديدتين ناجمتين عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6352 متوفيا.

 

واستقر مؤشر الوفيات اليومية كذلك على مستوى منخفض بعد أن تراجع بشكل كبير سابقا، وبلغ يوم 20 يناير 3 حالات، وفي 21 و22 يناير و23 يناير 4 حالات.

 

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 357939 شخصا، بعد تسجيل 211 حالة شفاء جديدة.

 

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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