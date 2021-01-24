والدة الشهيد "ضياء"لـ "السيسي": نحن وأبنائنا فداء للوطن.. ربنا يسندك" (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت _ تصوير: ياسمين عليوة
وجهت السيدة "نجاة الجافي" والدة الشهيد الرائد " ضياء فتحي" خبير المفرقعات، رسالة للرئيس "عبد الفتاح السيسي"، قائلة،" بنشكرك إنك خلصتنا من كل إرهابي يحاول تخريب الوطن وقتل أبناءه"، مشيرة، أننا لم نكن نتوقع برجوع بلدنا من جديد بعد العمليات الإرهابية التي عاشها المصريين.

وقالت والدة الشهيد:" مصر أمانة بين يديك، لأنك أنت صاحب الفضل في تغيير تلك البلد"، مضيفة أن الرئيس السيسي أخذ الثأر من الإرهابية من خلال العملية الشاملة التي وقعت عام ٢٠١٨، قائلة،" بيصالح بيها أولادنا من الإرهابيين".

واختتمت والدة الشهيد ضياء، رسالتها، قائلة،" إحنا وأولادنا فداء لوطننا"، طالبة من الله أن يعين الرئيس ويسنده في مواجهة الخطر،" ونكون جيش وشعب وشرطة بقلب واحد" حتى لا يهدر دماء أبنائنا ويكون ثمنه غالي.

ولقراءة الحوار كامل
"الفجر" في منزل الشهيد "ضياء فتحي"..والدته:"عايش في وسطينا..مزعلتش أما استشهد علشان مصر" (فيديو وصور) اضغط هنا 
والدة الشهيد "ضياء"لـ "السيسي": نحن وأبنائنا فداء للوطن.. ربنا يسندك" (فيديو)
والدة الشهيد "ضياء"لـ "السيسي": نحن وأبنائنا فداء للوطن.. ربنا يسندك" (فيديو)
والدة الشهيد "ضياء"لـ "السيسي": نحن وأبنائنا فداء للوطن.. ربنا يسندك" (فيديو)
والدة الشهيد "ضياء"لـ "السيسي": نحن وأبنائنا فداء للوطن.. ربنا يسندك" (فيديو)
والدة الشهيد "ضياء"لـ "السيسي": نحن وأبنائنا فداء للوطن.. ربنا يسندك" (فيديو)
والدة الشهيد "ضياء"لـ "السيسي": نحن وأبنائنا فداء للوطن.. ربنا يسندك" (فيديو)
والدة الشهيد "ضياء"لـ "السيسي": نحن وأبنائنا فداء للوطن.. ربنا يسندك" (فيديو)
والدة الشهيد "ضياء"لـ "السيسي": نحن وأبنائنا فداء للوطن.. ربنا يسندك" (فيديو)
والدة الشهيد "ضياء"لـ "السيسي": نحن وأبنائنا فداء للوطن.. ربنا يسندك" (فيديو)
والدة الشهيد "ضياء"لـ "السيسي": نحن وأبنائنا فداء للوطن.. ربنا يسندك" (فيديو)
والدة الشهيد "ضياء"لـ "السيسي": نحن وأبنائنا فداء للوطن.. ربنا يسندك" (فيديو)
والدة الشهيد "ضياء"لـ "السيسي": نحن وأبنائنا فداء للوطن.. ربنا يسندك" (فيديو)

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