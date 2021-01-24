القبيصي يشهد ورش عمل تدريبات التنمية المهنية والمهارات الحياتية للأخصائيين الاجتماعيين

الأحد 24/يناير/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
شهد السيد الدكتور خالد قبيصى وكيل الوزارة التعليم باسوان، بقاعة التطوير التكنولوجى بديوان المديرية، فعاليات ورش العمل التدريبية لبرنامجى (التنمية المهنية فى ظل الأزمات والكوارث - المهارات الحياتية) والذى يستهدف موجهى وأخصائي التربية الاجتماعية. وذلك بمرافقة الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية والسيدعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام، وحضور الأستاذة سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية.

ويذكر أن هذه الورش تستهدف تدريب ٩٠ موجه وأخصائى بواقع ١٥ متدرب بكل إدارة تعليمية بالإضافة إلى ١٥ متدرب بقاعة المديرية، وتستمر على مدار أربعة أيام فى الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ يناير الجارِ، وتتم الورش عن طريق البث المباشر (online) وذلك باستخدام برامج التواصل (webex - teams) المعتمدة من الوزارة عن طريق عقد اجتماع بالمديرية ويتم البث من المديرية إلى الإدارات التعليمية.

ويحاضر فى البرنامج الأول وهو (التنمية المهنية للاخصائيين الاجتماعيين فى ظل الازمات والكوارث) الدكتورمحمد جابر رئيس قسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بأسوان، ويستهدف البرنامج تدريب الأخصائيين على كيفية وضع خطة للعمل أثناء الأزمات وكيفية تنفيذ هذه الخطة بما يضمن حسن سير العمل وسلامة المستهدفين.

ويحاضر فى البرنامج الثانى (المهارت الحياتية) الدكتورأحمد عبدالعزيز المدرس بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان، ويسعى البرنامج إلى توضيح المهارات الحياتية مثل (الاتصال - التفكير الإبداعى - حل المشكلات - التفكير الناقد) والضبط الذاتى والتواصل الفعال.

وتأتي هذه الورش استكمالًا لسلسلة التدريبات التى تم تنفيذها الاسبوع الماضي واستهدفت تدريب الموجهين والأخصائيين على المنصات الإلكترونية ومصادر التعلم.

وخلال كلمته أكد السيد وكيل الوزارة على أهمية الاستفادة من هذه التدريبات، كى يستطيع المتدربين بعد ذلك تدريب عدد آخر من الأخصائيين والموجهيين على نفس الموضوع بغرض نشر هذه البرامج على أكبر عدد من المستهدفين.


مؤكدًا أنه يسعى خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مبادرات وبرامج أخرى تحقق استفادة واسعة لدى عصب المدارس وهم الأخصائيين الإجتماعيين، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد، ومقدمًا خالص الشكر للسادة المدربين، مؤكدًا أن هذا يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المديرية من جهة وكلية ومعهد الخدمة الاجتماعية من جهة أخرى.

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