محافظ أسوان يتفقد أعمال اصلاح خط مياه الشرب الرئيسى.. وتشغيل الخطوط التبادلية لتوفير المياه

الأحد 24/يناير/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد أعمال الإصلاح الجارية لخط المياه الرئيسى بقطر12 بوصة والذى يربط محطة فريال لمياه الشرب بمناطق وسط المدينة بعد تعرضه للكسر أمام حديقة فريال بكورنيش النيل حيث أمر المحافظ فور إبلاغه بحدوث الكسر بسرعة الدفع بفرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل السريع مع الحادث وإحتواء تداعياته بالشكل المطلوب.


وبناءًا على تكليفات اللواء أشرف عطية تم الدفع بعدد 7 سيارات كسح ومدمجه ثلاثية لشفط وسحب تجمعات وتراكمات المياه مما ساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق كورنيش والشوارع الجانبية، كما تم تشغيل خطوط مياه تبادلية بنظام المناوبات لتوفير مياه الشرب لأهالى المناطق المغذى لها الخط العمومى. 


موجهًا بقيام عربات وفناطيس مياه الشرب بتوفير كافة كميات المياه اللازمة بالمناطق التي ستشهد قطع لمياه الشرب وذلك تخفيفًا عن أى معاناة للأهالى والمواطنين لحين عودة تدفق المياه بالشكل المطلوب خلال الساعات القادمة بعد الإنتهاء من أعمال تغيير وإحلال الجزء الذى تعرض للكسر.

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