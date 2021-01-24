عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري.



