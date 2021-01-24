عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري
الأحد 24/يناير/2021 - 04:57 م
رقية جمال
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري.
ووجه الرئيس السيسي، بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار شامل ومتكامل التفاصيل بالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
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