تشييع جثامين 7 سوريين لقو مصرعهم في حادث سير ببني سويف (صور)

الأحد 24/يناير/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
شّيع العشرات من السوريين والمئات من أهالي مدينة بني سويف، اليوم الأحد، جثامين 7 سوريين، من عائلة واحدة، لقوا مصرعهم، الخميس، في حادث سير، وقع، إثر تصادم سيارة نقل بمقطورة بسيارتين ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي، نطاق محافظة بني سويف.

وادي المشاركون بالجنازة الصلاة على الجثامين السبع، عصر اليوم، بفناء المعهد الأزهري بمدينة بني سويف، عقب خروج الجثامين من مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع.

وكان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم السيارات "ملاكي 1697 ي ق ر" و"ملاكي 326 ب س ص" و"نقل 2691 هـ ي ب" و"مقطورة 9324 ي ل ج" بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مصنع الأسمنت.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض، مدير الفرع، بـ5 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللأزم، وتم إيداع جثث المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة 7 أشخاص، هم: "محمد عبدالله كدرو" و"جمعة عبدالله كدرو" و"نسرين حمادين" والأطفال "سلطان محمد عبدالله كدرو" و"عبدالله محمد عبدالله كدرو" و"رسول جمعة عبدالله كدرو"، و"سوريا محمد عبدالله كدرو" 10 سنوات تقريبًا، وشخص آخر مصري الجنسية يدعى "كريم ربيع احمد محمود" 21 سنة، سائق، مقيم أول السلام القاهرة.

وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، صّرحت بدفن جثث المتوفي، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.
تشييع جثامين 7 سوريين لقو مصرعهم في حادث سير ببني سويف (صور)
تشييع جثامين 7 سوريين لقو مصرعهم في حادث سير ببني سويف (صور)
تشييع جثامين 7 سوريين لقو مصرعهم في حادث سير ببني سويف (صور)
تشييع جثامين 7 سوريين لقو مصرعهم في حادث سير ببني سويف (صور)
تشييع جثامين 7 سوريين لقو مصرعهم في حادث سير ببني سويف (صور)
تشييع جثامين 7 سوريين لقو مصرعهم في حادث سير ببني سويف (صور)
تشييع جثامين 7 سوريين لقو مصرعهم في حادث سير ببني سويف (صور)
تشييع جثامين 7 سوريين لقو مصرعهم في حادث سير ببني سويف (صور)
تشييع جثامين 7 سوريين لقو مصرعهم في حادث سير ببني سويف (صور)
تشييع جثامين 7 سوريين لقو مصرعهم في حادث سير ببني سويف (صور)

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