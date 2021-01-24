رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الجديد لمركز المعلومات "آفاق مستقبلية"

الأحد 24/يناير/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الجديد "آفاق مستقبلية" أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدورية، التي تلقي الضوء على عدد من التوقعات البارزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أن "آفاق مستقبلية" هو الإصدارة الأكبر فى تاريخ المركز من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمي والعلمي، حيث يحظى عددها الأول، بمقالات وأبحاث لخبراء مرموقين، مثل: د. على الدين هلال، ود. عبد المنعم سعيد، ود. ماجد عثمان، ود. محمود محيى الدين، ود. أحمد فكرى عبد الوهاب، ود. فخرى الفقي، ود. عوض تاج الدين، والسفير محمد توفيق، ود. محمد كمال، ود. أحمد زايد، كما يشارك في تحرير الإصدارة باحثون بالمركز.  

وأضاف الجوهري أن "آفاق مستقبلية" تأتى ضمن الإصدارات السنوية التي تستهدف استشراف الاتجاهات الرئيسية والمتوقعة في كافة المجالات، وذلك على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية خلال عام 2021. 

من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول في حشد هذا الكم من الرؤى والتوقعات بشأن المستقبل فى مختلف المجالات، لافتًا إلى أن التنبؤ المبنى على محددات العلم، وتقدير المواقف، هما إحدى الأسلحة الهامة التي تواجه بها الدول الكبرى التحديات، ومؤكدًا أن مصر تسعى دومًا للأخذ بأسباب العلم فى خطوات النمو والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن إصدارة "آفاق مستقبلية" في عددها الأول قد تناولت العديد من المحاور البارزة التي تتضمن الاتجاهات الاقتصادية، والقضايا العالمية، ونظرة لمستقبل العالم والإقليم، ومسارات مصر في المستقبل، والتحولات التكنولوجية، كما أفردت مقالات لقضايا شديدة الخصوصية في هذا التوقيت، أبرزها القضية السكانية في ظل نظر الدولة الدائم إليها باعتبارها التحدي الأهم الذى يواجه ويبطئ جهود التنمية والتقدم، فضلًا عن التحدي الصحي وموقف اللقاحات في ضوء ظروف جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى آفاق العلاقات المصرية الأمريكية في عام 2021 في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

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