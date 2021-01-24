موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في كأس إنجلترا

الأحد 24/يناير/2021 - 04:54 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
علي ماهر حلمي
يواجه اليوم الأحد نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي ليفربول ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد قد واجه ليفربول فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ليفربول ضد مانشستر يونايتد

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