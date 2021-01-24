نجوم الفن يشيدون بأغنية "آداب إعلام" لـ خالد تاج الدين

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أشاد عدد كبير من نجوم الفن بكليب "آداب إعلام"، والذي يخوض من خلاله الشاعر الغنائى خالد تاج الدين تجربة غناء الراب للمرة الثانية، حيث يسلط عبر الأغنية الضوء على ما يفعله الإخوان في الخارج من خلاله إعلامهم المضلل، والكليب تولى إخراجه بتول عرفة.

وجاءت الإشادات بالكليب من حيث الغناء والإخراج لكل من الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، حيث كتب عبر حسابه على تويتر عن الأغنية قائلا:"حبيبى وأخويا الشاعر الجامد جدا خالد تاج الدين، وأجمد رابر وأفكار مختلفة وتمكن، ألف ألف مبروك لخالد ولبتول عرفة، وإن شاء الله الأغنية تكسر الدنيا.

وكتب الشاعر الغنائى الكبير بهاء الدين محمد على صفحته الخاصة:"أسمعوا وشوفوا الجراءة لما تتعمل صح، عجبانى التجربة كلها كلام وأداء وتوزيع وإخراج"، ونشر الشاعر الغنائى نادر عبد الله الكليب عبر حسابه على تويتر وعلق عليه "بإيموشن تصفيق كتير مصطحبا بكلمة عظمة"، وعلق الملحن الكبير وليد سعد على الأغنية بكلمات إشادة حيث كتب:"ألف ألف مبروك للمخرجة المبدعة المختلفة بتول عرفة وبجد مجهودك باين جدا، كليب عالمى لأخويا الغالى خالد تاج الدين، وإن شاء الله يعجب كل الناس".

ومزحت الفنانة آيتن عامر مع الشاعر الغنائى والرابر خالد الدين، مهنئة إياه على الأغنية، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر:"بدل الكرافتة دى روح علقلك بافتة، عشان الفتة بتنقط على الجاكتة..مبروك ياخالد الكليب لذيذ أوى، برافو بتول الكليب شيك أوى، والمزيكا حوار".

وهنأت النجمة السعودية وعد الشاعر الغنائى خالد تاج الدين، لالالا في إيه بالظبط يانجم واو يجنن ألف مبروك، والله العظيم شغل جامد"، وعلق الموزع الموسيقى أحمد عادل على الأغنية قائلا:"أيوة بقى..مبروك".