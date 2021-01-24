جامعة القاهرة تطلق برنامج ماجستير الاقتصاد السياسي الدولي المؤهل للعمل في المنظمات الدولية

أطلقت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، برنامج الماجستير الأكاديمي في الاقتصاد السياسي الدولي، والذي يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة قادرة على المشاركة بفاعلية في صنع السياسات الاقتصادية، وذلك بإمدادهم بالمعارف الأساسية والمهارات التحليلية والكمية اللازمة لفهم وتحليل القضايا التي تمثل تحديا للاقتصاديين والدبلوماسيين وصانعي السياسة الدولية والعاملين في قطاع الأعمال والقطاع المالي.





وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن التسجيل في برنامج الماجستير الأكاديمي في الاقتصاد السياسي الدولي سوف تبدأ اليوم وتستمر حتى 18 فبراير 2021 على أن تبدأ الدراسة بالبرنامج مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى أن البرنامج يقوم على نظام الساعات المعتمدة، وهو الأول من نوعه يجمع بين السياسية والاقتصاد فيتيح لمن يجتازه استكمال دراسات الدكتوراة في أي من القسمين، ولفت إلى أن البرنامج يستهدف ذوي المهارات المرتفعة من الاقتصاديين والمتخصصين في العلوم السياسية لإعدادهم للعمل في المنظمات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، والمؤسسات متعددة الجنسيات، والمراكز البحثية، والشركات الاستشارية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.





وتابع «السعيد» في تصريح صحفي، إن الاقتصاد السياسي هو أحد أهم العلوم الاجتماعية التي شغلت اهتمام صناع القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم لعقود طويلة بغرض تحليل الكيفية التي تدار بها الموارد الاقتصادية وتأثيرها في القرارات السياسية على الأسواق وعلى توزيع الثروات داخل المجتمع.





وواصل، البرنامج يربط الاقتصاد السياسي بين التحليل الاقتصادي والتحليل السياسي للظواهر الاجتماعية، ويهتم بدراسة تأثير النظم والقوى السياسية على اختيار السياسات الاقتصادية، وكذلك دراسة تأثير وفرة الموارد الاقتصادية على الممارسات السياسية الخاصة بالحكومات والبرلمانات والأحزاب السياسية، ويتميز هذا البرنامج بكونه بيني التخصص يجمع بين النواحي الاقتصادية والسياسية المتشابكة.





وبحسب لائحة البرنامج التي أعلنتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، التسجيل في البرنامج الذي يمنح درجة الماجستير الأكاديمي في الاقتصاد السياسي الدولي، يقتضي توافر مجموعة من الشروط ومنها:

- الحصول على درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو العلوم السياسية من إحدى كليات جمهورية مصر العربية أو إحدى الكليات العلمية المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

- الحصول على معدل تراكمي 2.7 على الأقل بمرحلة البكالوريوس للالتحاق ببرنامج الماجستير الأكاديمي في الاقتصاد السياسي الدولي.

- يعتبر اجتياز امتحان الـ TOEFL مع تحقيق تقدير 550 كحد أدنى، أو شهادة IELTS بدرجة لا تقل عن 6 من المجلس الثقافي البريطاني، أو ما يناظرها من جامعة القاهرة، شرطا للالتحاق ببرنامج الماجستير الأكاديمي في الاقتصاد السياسي الدولي، ويعفى من هذا الشرط الدارسون الحاصلون على بكالوريوس باللغة الانجليزية من الجامعات المعترف بها.

- اللغة الإنجليزية هي لغة الدراسة بالبرنامج الأكاديمي للاقتصاد السياسي الدولي.

- اجتياز دورة الكتابة العلمية التي تنظمها وكالة الكلية للدراسات العليا والبحوث شرط للقيد في برنامج الماجستير الأكاديمي للاقتصاد السياسي.

- استيفاء الطالب لجميع المستندات المطلوبة والتي تحددها إدارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية والالتزام بالقواعد المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات.

- استيفاء الطالب لأي اشتراطات يضعها مجلس القسم المختص.

- يحق للطالب الذي اجتاز بنجاح برنامج الماجستير الأكاديمي في الاقتصاد السياسي الدولي، الالتحاق ببرنامج الدكتوراه في قسم الاقتصاد أو قسم العلوم السياسية حسب تخصصه الرئيسي في درجة البكالوريوس، وبعد دراسة بعض المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسم المختص واجتيازها بنجاح قبل الالتحاق ببرنامج الدكتوراه وبنسبة نجاح تعادل 65% على الأقل في كل مقرر من المقررات التكميلية.