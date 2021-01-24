محافظ أسوان: دخول 68 قرية بمركزي كوم أمبو وأدفو لتنفيذ برنامج تطوير 1500 قرية مصرية

الأحد 24/يناير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن دخول المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية لحيز التنفيذ على مستوى المحافظة حيث سيبدأ الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان في طرح وإسناد المشروعات التنموية المختلفة بالتنسيق مع الهيئات والشركات المنفذة في 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى و62 منطقة سكنية بمركزى كوم أمبو وإدفو.


جاء ذلك أثناء أجتماع محافظ أسوان باللواء محمد مصطفى رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ومديرى الجهات المختصة حيث تم مناقشة المشروعات المستهدفة داخل هذه القرى والتجمعات الريفية التي تمثل ثلثي سكان المحافظة. 


وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة قامت بحصر المستهدف من المشروعات داخل هذه القرى والتجمعات الريفية، بجانب عقد جلسات إستماع لممثلى الأهالى لعرض خطط الجهات التنفيذية، مع الوقوف على إحتياجاتهم ومطالبهم الجماهيرية.


موضحًا بأنه سيتم بدء الأعمال في 10 مشروعات كأسبقية أولى، بالإضافة إلى قيام قطاعات الرى والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأبنية التعليمية والطرق بطرح المشروعات المستهدفة لها طبقًا للبرنامج الرئاسي من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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