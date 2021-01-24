لجنة الانضباط توقف مسؤول نادي الهلال 4 مباريات

الأحد 24/يناير/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بإيقاف مسؤول نادي الهلال جورجيوس تسوناكاس 4 مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وتغريمه بمبلغ 40 ألف ريال في قرار قابل للاستئناف.

 

وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء على خلفية قيام تسوناكاس باستخدام ألفاظ بذيئة تجاة مسؤول المباراة التي جمعت فريقه مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وفقاً لإفادة لجنة الحكام المتضمنة الفيديو المصور من الناقل الرسمي.

 

كما غرمت اللجنة نادي الطائي بمبلغ 10 آلاف ريال لحصول 8 من لاعبيه على إنذارات أثناء المباراة التي جمعت الفريق بنظيره الكوكب ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة, في قرار غير قابل للاستئناف.

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