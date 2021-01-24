تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس إنجلترا

يلتقي اليوم الأحد نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي ليفربول ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبيرتسون، ماتيب، فابينهو، أرنولد.

خط الوسط: مينامينو، تشامبرلين، فينالدوم.

خط الهجوم: شاكيري، محمد صلاح، فيرمينو.



