رئيس شعبة الأدوية يعلن موعد إنتاج لقاح كورونا المصري (فيديو)

وجه الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، التحية والشكر للدولة المصرية والحكومة على اهتمامها بمواجهة جائحة كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية، والاهتمام بالحالات المتواجدة بالمستشفيات مع الاهتمام بالتطعيمات.





وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن هناك اتفاق بين مصر والصين على استيراد لقاحات من شركة سينافارم، وأول دفعة وصلت لمصر تم تخصيصها للطاقم الطبي باعتباره خط الدفاع الأول.





وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن مصر تعاقدت على 30 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا الانجليزي، موضحًا أن ظروف التخزين للقاح الصيني أو الانجليزي يحتاج لدرجة برودة عادية، مشيرًا إلى أن مصر وقعت اتفاق مع شركة فايزر الأمريكية لتوفير لقاح فايزر والتي تتطلب -70 درجة للتجميد، وهناك استعدادات تتم لتخزينه.



