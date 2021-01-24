عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

الأحد 24/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
واصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي الهجوم على نجم الفريق المصري محمد صلاح خلال الآونة الأخيرة ولا يهمه إذا ما كان سيبقى أو يرحل


وقال صلاح أن مسألة تجديد صلاح للفريق خلال الفترة المقبلة قد تؤقر على الفريق بالسلب وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة مانشستر يونايتد في الكأس.


وأضاف أنه من الممكن أن يخوض صلاح مباراة اليوم في التشكيلة الاساسية ومن المُمكن أيضاً ان يتواجد على مقاعد البدلاء حسب ما تقتضيه دقائق المباراة.

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