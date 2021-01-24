التعادل الإيجابي يحسم مباراة دسوق ونادي كوم حمادة

الأحد 24/يناير/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
نيرمين خضر


انتهت منذ قليل مباراة التي جمعت بين فريقي دسوق وكوم حمادة بالتعادل الإيجابي، بالجولة التاسعة والمؤجلة، للمجموعة الثامنة القسم الثالث.

ودخلت كتيبة محمود خضر مدرب دسوق بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: شمس محارب

خط الدفاع: محمود هلال وحسام نزية والهاسكي ورامي اباظة

خط الوسط: ابراهيم سرور وسعدولاعة

خط الهجوم: بودي جاد وهاني رجب ومحسن هنداوي ومحمدالمصري

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وقبل ختام الشوط خرج حارس دسوق للاصابة، بينما في الشوط الثاني احرز بودي جاد لاعب فريق دسوق هدف التقدم ولكن حكم المباراة قد الغي الهدف بالداعي التسلل

ثم احرز لاعب فريق كوم حمادة هدفا، وخطف محسن هنداوي هدف التعادل لصالح فريق دسوق

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي دسوق إلى النقطة 15،بينما ارتفع رصيد كوم حمادة الي النقطة 10في.

ويذكر ان دسوق قد تغلبت علي فريق شباس الشهداء،الجولة الماضية بهدف قاتل من جانب لاعب الفريق محسن هنداوي.

وجاءت نتائج الامس بفوز مركز شباب كوم حماده علي فريق شباس الشهداء بثلاثة اهداف مقابل هدفين، وتغلب فريق سمنود علي الحامول بهدف نظيف.

وخسر سبورتنج كاسل امام سيدي سالم بثلاثة اهداف مقابل هدف، وتعادل مطوبس امام اتحاد بسيون بهدفين لكل منهما.

وتعادل عثماثون اما الحنفي بنتيجة 0/0،وفازت صيد الملحلة علي سيدي غازي بهدف دون مقابل.

وتغلبت بلطيم علي الزعفران بثنائية نظيفة.

ترتيب المجموعة الثامنة

1_مركز شباب كوم حمادة23نقطة

2_صيدالمحلة 21نقطة

3_بلطيم 18نقطة

4_سمنود 17نقطة

5_عثماثون 14نقطة

6_ الحامول14نقطة

7_ دسوق15نقطة

8_سيدي غازي13نقطة

9_سبورتنج كاسل12نقطة

10_سيدي سالم 10نقاط

11_كوم حماده10نقاط

12_شباس الشهداء9نقاط

13_الحنفي5نقاط

14_مطوبس 5نقاط

15_اتحاد بسيون 5نقاط

16_الزعفران 4نقاط

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