التعادل الإيجابي يحسم مباراة دسوق ونادي كوم حمادة

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انتهت منذ قليل مباراة التي جمعت بين فريقي دسوق وكوم حمادة بالتعادل الإيجابي، بالجولة التاسعة والمؤجلة، للمجموعة الثامنة القسم الثالث.



ودخلت كتيبة محمود خضر مدرب دسوق بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمي: شمس محارب



خط الدفاع: محمود هلال وحسام نزية والهاسكي ورامي اباظة



خط الوسط: ابراهيم سرور وسعدولاعة



خط الهجوم: بودي جاد وهاني رجب ومحسن هنداوي ومحمدالمصري



انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وقبل ختام الشوط خرج حارس دسوق للاصابة، بينما في الشوط الثاني احرز بودي جاد لاعب فريق دسوق هدف التقدم ولكن حكم المباراة قد الغي الهدف بالداعي التسلل



ثم احرز لاعب فريق كوم حمادة هدفا، وخطف محسن هنداوي هدف التعادل لصالح فريق دسوق



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي دسوق إلى النقطة 15،بينما ارتفع رصيد كوم حمادة الي النقطة 10في.



ويذكر ان دسوق قد تغلبت علي فريق شباس الشهداء،الجولة الماضية بهدف قاتل من جانب لاعب الفريق محسن هنداوي.



وجاءت نتائج الامس بفوز مركز شباب كوم حماده علي فريق شباس الشهداء بثلاثة اهداف مقابل هدفين، وتغلب فريق سمنود علي الحامول بهدف نظيف.



وخسر سبورتنج كاسل امام سيدي سالم بثلاثة اهداف مقابل هدف، وتعادل مطوبس امام اتحاد بسيون بهدفين لكل منهما.



وتعادل عثماثون اما الحنفي بنتيجة 0/0،وفازت صيد الملحلة علي سيدي غازي بهدف دون مقابل.



وتغلبت بلطيم علي الزعفران بثنائية نظيفة.



ترتيب المجموعة الثامنة



1_مركز شباب كوم حمادة23نقطة



2_صيدالمحلة 21نقطة



3_بلطيم 18نقطة



4_سمنود 17نقطة



5_عثماثون 14نقطة



6_ الحامول14نقطة



7_ دسوق15نقطة



8_سيدي غازي13نقطة



9_سبورتنج كاسل12نقطة



10_سيدي سالم 10نقاط



11_كوم حماده10نقاط



12_شباس الشهداء9نقاط



13_الحنفي5نقاط



14_مطوبس 5نقاط



15_اتحاد بسيون 5نقاط



16_الزعفران 4نقاط