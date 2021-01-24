شنجهاي تعتزم تحقيق معدل نمو يفوق 6% خلال 2021
الأحد 24/يناير/2021 - 04:15 م
وكالات
أعلنت السلطات المحلية في شنجهاي بالصين، اليوم الأحد، أنها تعتزم تحقيق معدل نمو لناتجها الخام الداخلي يفوق 6% خلال العام 2021.
وقال غونغ زهينغ، عمدة هذا الإقليم
الصيني إن هذا الهدف سيكون متلازما مع نمو موارد الميزانية المحلية بنسبة 3% وبقاء
معدل البطالة في المناطق الحضرية تحت سقف 5%. وأكد العمدة أن اقتصاد شنغهاي يشهد
نزعة تصاعدية، بالرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.
خلال العام الماضي، لم يتجاوز نمو
الناتج الخام الداخلي لشنغهاي نسبة 1,7% مقابل تراجع موارد الميزانية المحلية
بنسبة 1,7%، بسبب تدابير تخفيف الأعباء الجبائية لتعزيز النمو، وبقاء معدل البطالة
الحضري تحت سقف 4,4%.
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