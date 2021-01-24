لحظة انفجار خط غاز في المنصورة (صور)

الأحد 24/يناير/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهدت مدينة المنصورة إنفحار خط غاز بشارع الجيش بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، عصر اليوم الأحد، بشكل مفاجئ.

وكان أهالي مدينة المنصورة، فوجئوا بسماع دوي انفجار هائل بناحية مسجد النصر بشارع الجيش، وتطاير أجزاء من الأسفلت.

وانتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة، ورجال الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف والإطفاء، وتبين انفجار خط غاز أسفل طبقة الأسفلت بشكل مفاجئ.

وجار تحديد عدد المصابين، وبيان سبب الانفجار.
لحظة انفجار خط غاز في المنصورة (صور)
لحظة انفجار خط غاز في المنصورة (صور)
لحظة انفجار خط غاز في المنصورة (صور)
لحظة انفجار خط غاز في المنصورة (صور)
لحظة انفجار خط غاز في المنصورة (صور)
لحظة انفجار خط غاز في المنصورة (صور)

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