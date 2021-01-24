"الكشف بـ 10 جنيه ويومين مجانى" طبيب الغلابة بالمنيا "الدعوة من البسطاء أهم من الفلوس" (صور)



يقول الدكتور محمد على بعد أن تخرجت من كلية الطب جامعة الأزهر حاولت جاهدا أن أسافر إلى ليبيا من أجل العمل فى عام 1982 ولكنى فشلت لذلك قررت ان افتح عيادة من أجل علاجه الغلابة.



وأضاف طبيب الغلابة فى السنة الاخيرة من الكلية كانت صعبة جدا لذلك ووعدت الله في حال توفيقي في الإمتحان والنجاح سيكون كشفي بأقل الأسعار بالإضافة إلى أيام مجانية للبسطاء الغير قادرين، وبالفعل تخرجت وقمت بفتح عيادة تعمل يومين في الأسبوع مجانًا مشيرا أن الكشف عشرة جنيه فضلا ان يومى الاثنين والخميس الكشف مجانى دون أدنى مقابل من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين بينما باقى الايام قيمة الكشف 10 جنية للجميع.



وتابع الدكتور محمد على أن بعد أن تخرجت من الكلية كانت قيمة الكشف ما بين 2 و3 جنيهات، ثم وصل سعر الكشف في بداية عام 2000 إلي 7 جنيهات، ثم إلي 10 جنيهات منذ عام 2003 وقررت وقتها أن يستمر الكشف على 10 جنية مدي الحياة لجميع الأيام عادة يومى الاثنين والخميس مجانى مؤكدا ان تلك الامر لاقى انتقاد من قبل أسرتي وأصدقائي وواجهت انتقادات بسبب إجراء كشف مجاني لكنني لم انظر الى ذاك معقبا " الدعوة الحلوه اهم عندى من الفلوس".



وأشار طبيب الغلابة انه اخذت عائد على نفسي أن الكشف بعشرة جنيه لحد نهاية حياته على الأرض ولم أرفض من سعر الكشف كما انى لم يلغى الكشف المجانى معقبا «والله الناس مش ناقصة زيادة.. الناس فيها اللي مكفيها».



وعن حياته الشخصية اكد الدكتور محمد على ان ربنا كرمة 4 بنات متزوجات فضلا عن ثلاثة اولاد "محمد" الذي لم يكمل تعليمه ويعمل سائقًا على تاكسي يمتلكه، والثاني "محمود" ويعمل سائقًا لميكروباص، أما الثالث فهو طالب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط بينما زوجتى ربة منزل.



ما إن تطأ اقدمك فى قرية دلجا بدير مواس جنوب المنيا،وانت يتردد على مسمعك اسم الدكتور محمد علي الذي يلقبة الاهالى بطبيب الغلابة يدفعك تلك الحديث الى الذهاب الى عيادتة وبعد ان تصل تجد مكان دخل منزل بسيط يطلق علية عيادة وبعدما تجد شخص ثمانيني جلس على مكتب تظهر عليه ملامح الابتسامة والطيبة التواضع لتشعر بحالة نفسية تدعوك للتفاؤل وتكون اولى كلماته "اهلا بيك" هذا هو الدكتور محمد على طبيب الغلابة بالمنيا.