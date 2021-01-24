أول طبيب يحصل على لقاح كورونا: "لن يكون أخطر من الفيروس" (فيديو)

قال أحمد حمدان زكي، أول ممرض حصل على لقاح كورونا، إنه كان مترددا في الحصول على اللقاح في بداية الأمر، ولكن من خلال البحث ثبت أن فاعلية اللقاح 86%، مشددًا على أن أطباء الوزارة طمأنوهم واقنعوهم بأخذ اللقاح، مشددًا على أن اللقاح ليس له تأثير سلبي عليهم، معقبًا: "قبل اللقاح زي بعده مفيش أي مشكلة، ومهما كانت الأعراض الجانبية للقاح مش هتكون زي أعراض الإصابة بكورونا أثناء عملهم لعلاج المرضى".





وناشد "زكي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، الأطقم الطبية بالمشاركة في أخذ اللقاح لكون هذه التجارب تفيد في الوصول لتطوير أفضل للقاحات مثل جميع دول العالم.





كما أوضح الدكتور عبد المنعم سليم، أول طبيب حصل على لقاح كورونا، أن لقاح كورونا لن يكون أخطر من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن اللقاح الصيني حاليًا في تجربة مع اللقاح الإنجليزي، ومن المستحيل أن يتم إدخال اللقاح الصيني في تجربة مع اللقاح الإنجليزي إلا إذا كان جيد جدًا.



