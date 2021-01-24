تشكيل برشلونة أمام إلتشي.. غياب ميسي وعودة "أومتيتي"

الأحد 24/يناير/2021 - 04:03 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

أعلن المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان تشكيلة الفريق الكتالوني أمام إلتشي في المواجهة التي تقام بعد قليل.


ويواجه برشلونة نظيره إلتشي بعد قليل، ضمن منافسات المرحلة العشرين لبطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.


وشهدت التشكيلة غياب ليونيل ميسي بسبب الإيقاف، وعودة المدافع صامويل أومتيتي للتشكيلة الأساسية.


وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:


في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

في خط الدفاع: مينجويزا - اوراخو - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج ـــ بيدري

في خط الهجوم: عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان ـــ مارتن ـ برايثويت

 

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