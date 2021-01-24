رئيس مدينة مغاغة: متابعة مستمرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا (صور)



تابع المحافظ، توافر كافة المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، كما راجع المحافظ الخطة العامة للمحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والخطوات المتبعة لإجراءات العزل المنزلي وتنفيذ البروتوكول الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخرا.



شملت جولة المحافظ، مستشفيات الصدر، والحميات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.



تفقد المحافظ أعمال تركيب تانك الاكسجين الجاري تنفيذه بمستشفى الحميات بسعة 6 الاف لتر، ضمن اعمال تطوير المستشفى، كما تابع أعمال تطوير وحدة الاكسجين بمستشفى الصدر والجاري تنفيذها مؤخرا بالمستشفى، مؤكدا توافر الاكسجين بالإضافة الى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات من خلال 5 تانكات بمستشفيات عزل ملوي، صدر المنيا، المنيا العام، جراحات اليوم الواحد وكذلك صدر وقلب الجامعة.



وتفقد المحافظ خلال جولته الغرف المخصصة لعزل حالات كورونا، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وتواجد الاطقم الطبية والتمريض، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، موجهًا الشكر لكافة الاطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الازمة.



كما التقي المحافظ بعدد من المرضي واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم لتحسين وتجويد الخدمة الطبية.



وعلى هامش جولته، تابع المحافظ التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تفقد المحافظ أحد مكاتب البريد بحي جنوب مشددا على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا للخروج بالوطن من هذه الازمة.

أكد المهندس "محمد سيد ليلة"، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، أن الوحدة المحلية تستمر في متابعة التزام المواطنين وضبط الشارع بما يتواءم مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس Covid 19 وذلك ضمن المعايير والاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا لفرض السيطرة على انتشار الفيروس.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، وتعويلا على الضبطية القضائية الممنوحة لذوي الشأن في ذلك يتم عمل حملات مستمرة لمراقبة الالتزام بارتداء الكمامة في تجمعات المواطنين ونمط التباعد الإجتماعي.موضحًا، أنه يتم تحرير محاضر فورية لضبط والزام الشارع بالاجراءات حفاظا على الحياة والصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى التأكيد يوميا في حملات مسائية يومية لضبط ومراقبة مواعيد فتح واغلاق المحلات حسبما نص عليه القانون في ذلك.وعلى جانب آخر، أجري اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة.