عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

فسر أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة السبب وراء إرساله خطابا إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إينفانتينو بسبب ما يحدث في الدوري المصري.





وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر:"خطابي للسيد انفانتينو كان بهدف تصحيح مسار اللجنة التي عينها الفيفا وتتخذ قرارات خاطئة ضد مصلحة الكرة من منطلق كوني لاعب دولي سابق وعضو في لجنة الاساطير في فيفا المسئولة عن تطوير كرة القدم".





وأضاف :"من المضحك ان يحاول البعض تصدير صورة خاطئة ان خطابي لاينفانتينو والذي تحدثت عنه في #اوضة_اللبس (استقواء بالخارج)".





وتابع :" الناس دي صعبانة عليا لان فيفا هو اللي عين اللجنة وهو المسئول عن اخطائها اللي بتضر الكرة في مصررسالة للمغرضين انا بقول لفيفا عيب ان لجنة هو معينها يبقى ده ادائها الاداري".