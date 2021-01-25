تقلبات جوية واضطراب الملاحة.. تحذيرات صادمة بشأن طقس الأربعاء المقبل

عدة تحذيرات وجهها مسئولي الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة بشأن حالة الطقس المنتظرة في البلاد خلال يوم الأربعاء المقبل، مطالبين المواطنين بتوخي الحذر في ذلك اليوم.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الإثنين 25 يناير، معتدلا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية والرياح تكون معتدلة، بينما يكون الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة ويسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وكما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وشديد البرودة على السواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





اضرابات في الملاحة الأربعاء

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل، لكن بداية من الأربعاء تبدأ حالة من عدم الاستقرار بسبب المنخفض الجوي على البحر المتوسط الذى يتسبب في رياح جنوبية غربية تؤدى إلى نشاط في الرياح ما يزيد إحساسنا ببرودة الطقس مع وجود فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وأيضا انخفاض في درجات الحرارة.





حالة من عدم الاستقرار

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة بداية من الأربعاء المقبل.





وفي تصريحات تليفزيونية أضاف: "لا نشهد أي موجه من موجات السيول الفترة القادمة، ولكننا سنشهد فرص سقوط امطار بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الجمعة، وستكون على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري، واذا امتدت الي القاهرة ستكون من خفيفة الي متوسطة على بعض المناطق".





عودة الأمطار

وعن الأمطار، قال الخبراء تعود الأمطار مرة أخرى بداية من يوم الأربعاء على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد يوما بعد ذلك لتكون يوم الجمعة على السواحل الشمالية والوجه البحري، مؤكدين وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة نهاية الأسبوع.



