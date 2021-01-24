الشهيد الــ(339) "الأطباء" تنعي رئيس أقسام الجراحة بمستشفى دمياط التخصصي سابقا

الأحد 24/يناير/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جمال الطرابيلي، استشاري الجراحة العامة ورئيس اقسام الجراحة بمستشفى دمياط التخصصي سابقا، والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور جمال الطرابيلي، الطبيب رقم الــ(339)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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