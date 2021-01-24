بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

الأحد 24/يناير/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
ريم محمود
هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منظومة التعليم المصري بمناسبة الاحتفال بيوم التعليم العالمي، قائلا إنها لعلها فرصة للتأكيد على جهود الدولة المصرية في السنوات الأخيرة للنهوض بالعلم والتعلم والمعرفة من أجل إعداد جيل من الشباب المصري يتعلم ويفكر ويبتكر. 

واستكمل، في بيان، اليوم، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لإعداد نظام تعليمي جديد بدأ إطلاقه عام ٢٠١٨ ووصل الآن إلى الصف الثالث الابتدائي في جميع مدارس الجمهورية، كما استثمرت الدولة في استخدامات التقنيات الرقمية في التعليم منذ عام ٢٠١٨ أيضًا وجهزت العديد من المصادر التعليمية الرقمية لمواكبة العصر، ونعمل على إيجاد حلول للعديد من المشكلات المتراكمة مثل الكثافات، والأبنية التعليمية، وأحوال المعلمين، والانتقال من ثقافة التعليم من أجل الامتحان إلى ثقافة التعلم واكتساب المهارات الحياتية وبناء الشخصية.

واختتم: كل عام وحضراتكم بكل خير والتعليم المصري يخطو إلى الأمام بخطوات ثابتة إن شاء الله.

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اليوم الدولي للتعليم التعليم

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