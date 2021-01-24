تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.53% بختام جلسة اليوم

أنهي سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد علي تراجع وذلك لليوم الرابع على التوالي في ظل انخفاض جميع القطاعات الرئيسية بإستثناء قطاع الطاقة، وسط تباين في مستويات التداول ، و أغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً بنسبة 0.53% ليفقد 46.97 نقطة من رصيده، وصل بها إلى مستوى 8829.52 نقطة ، وانخفضت قيمة التداول إلى 5.769 مليار ريال مقابل 5.77 مليار ريال بجلسة الخميس ، فيما ارتفعت كميات التداول الى 188.993 مليون سهم مقارنة بـ 183.089 مليون سهم بالجلسة السابقة.





وتراجع 16 قطاعاَ باللون الأحمر أبرزها قطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 0.90%، كما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، كما نزل قطاع البنوك بنسبة 0.65% ، بينما ارتفع أداء 5 قطاعات أبرزهم قطاع الطاقة المرتفع بنسبة 0.30%.





وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 47 سهما بصدارة سهم "العمران" الذي ارتفع بنسبة 4.48%، وجاء إغلاق 144سمها باللون الأحمر تصدرها "البابطين" بنسبة تراجع 3.37%.





وسجل سهم "جاكو" أعلى تداولات من ناحية الكميات بنحو 8.47 مليون سهم، فيما كان سهم العمران الأنشط من ناحية السيولة بنحو 370.511 مليون ريال.





وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعاً 1.71%؛ ليربح نحو 444.77 نقطة، وصل بها إلى مستوى 26490 نقطة.





وكان سهم"الوطنية للبناء والتسويق " الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.26%، فيما كان سهم " سمو" الاكثر تراجعاَ بنسبة 2.46%.



