عاجل .. إتحاد الصناعات يطالب أصحاب المصانع بتوفير لقاح"كورونا" للعمال مجانا





وقال اتحاد الصناعات المصرية اليوم، إنه يدعو أصحاب المنشأت الصناعية بتحمل قيمة لقاح فيروس كورونا عن العاملين بها من عمال وإداريون بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.





وسبق وأن قرر صندوق تحيا مصر تحمل تكلفة لقاح فيروس كورونا عن غير القادرين من المصريين، وبدأت وزارة الصحة اليوم منح أول جرعة لقاح فيروس كورونا الصيني للواطنين الأكثر عرضة للأصابة بالفيروس على رأسهم الكوادر الطبية، ثم يليها كبار السن.









وأوضح إتحاد الصناعات، أن علي كل منشأة صناعية القيام بحصر العاملين بها والتبرع بقيمة المصل المقابلة لتلك الأعداد لصندوق تحيا مصر وذلك إنطلاقاً من حرص المنشآت الصناعية علي الحفاظ علي رأس المال البشري بها، وحفاظاً علي عجلة الانتاج وتكاتفاً مع مجهودات الدولة الرامية للحد من آثار فيروس كورونا المستجد والذي ترك آثاراً سلبية علي أكبر الإقتصاديات علي الصعيد العالمي مما يستلزم تحركاً جماعياً لمكافحة آثاره وبشكل عاجل.

اعلن اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، عن دعوة جميع اصحاب المصانع بالقيام بتوفير لقاح كورونا للعمال والعاملون بها مجانا؛ للحفاظ على ضمان استمرار الحركة الإنتاجية بها.