تحرك رسمي من الزمالك لتخفيف عقوبة مصطفى محمد

قدمت إدارة نادي الزمالك التماسا لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتخفيض العقوبة الخاصة بمصطفى محمد مهاجم الفريق الأول بالنادي, والتي تقضي بإيقافه لمدة 4 مباريات جراء الأحداث التي أعقبت نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الماضي.





واستند نادي الزمالك في إلتماسه إلى أن الفريق اضطر لعدم أداء مباراتيه مع فريق جازيللي التشادي في دور الـ32 من المسابقة بعد انسحاب المنافس في اللحظة الأخيرة.





وقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك 4 مباريات تبدأ من مشوار الأبيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب أحداث المباراة النهائية في النسخة السابقة.





وكان الزمالك تعادل سلبيا مع أسوان أمس السبت في المواجهة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.



