3 ملايين دينار قيمة صفقة بيع حصة" أسمنت السويس " في "الهلال" الكويتية

أعلنت بورصة الكويت، اليوم الأحد، الانتهاء من الإجراءات المقررة لبيع حصة 51.75 مليون سهم بأسمنت السويس المصرية في "الهلال" الكويتية ، حيث بلغ سعر السهم في الصفقة 0.057 دينار، لتتم ترسية المزاد بسعر يقدر بـ3 ملايين دينار.





وبينت أنه تقرر تحديد شركة المركز المالي الكويتي حساب عملاء للعميل شركة السويس للأسمنت كطرف بائع، وشركة السهم الفضي العقارية كطرف مشترٍ.





وتم التوقيع على ذلك مع الأطراف المعنية على أن تستكمل باقي إجراءات الدفع والتحويل من خلال الشركة الكويتية للمقاصة في موعد أقصاه الـ11 صباحاً يوم غدٍ الاثنين.





وكان مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت قد وافق في مارس/آذار 2020 على بيع مساهمة الشركة في شركة أسمنت الهلال والبالغة 51% لأي مشتري مهتم، وتنفيذ الصفقة بالقيمة العادلة التي تعكس مضاعفة ربحية مقبول.





وتُعد شركة السويس للأسمنت أكبر مساهم في أسمنت الهلال بنحو 51%، فيما يمتلك جاسم مرزوق بودي، ومروان مرزوق بودي ومجموعتهما 43.76% في "أسمنت الهلال".



