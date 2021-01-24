موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد شالكه في الدوري الألماني

الأحد 24/يناير/2021 - 03:35 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
محمد الدمتناوي
يستعد نادي بايرن ميونيخ لمواجهة نظيره شالكة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الألماني الممتاز.

وتقام مباراة بايرن ميونيخ أمام بوروسيا شالكة، على أرضية ملعب فيلتينس أرينا، معقل الأخير.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد شالكة في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

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