وصفات لنفخ الخدود قبل الزفاف.. جربيها

جربي هذه الوصفات للحصول على خدود ممتلئة قبل الزفاف مما يعطيكِ إطلالة ملفتة لتبدين معها أقل عمراً في حفل زفافك





قناع الخميرة:

وضع ملعقة من الخميرة الفورية

تضاف إليها ملعقة من عسل النحل مع ملعقة من ماء الورد، وتقلّب المكونات بشكل جيد للحصول على مزيج متجانس

يتم وضعه في الثلاجة لمدة 7 دقائق

يُوضع "الماسك" على الوجه ويترك لمدة ساعة واحدة، ثم يغسل الوجه جيداً بالماء

وتكرر هذه العملية بشكل يومي لمدة أسبوعين وستبهرك النتيجة





التمر:

إحضار بضع حبات تمر ونزع البذر منها ووضعها في بعض الماء مع السكر ثم على النار حتى تغلي جيداً وتحصلي على قوام كثيف

يتم تناوله من خلال وضع ملعقة منه على فنجان ماء دافئ وتتكرر هذه العملية بشكل يومي لمدة أسبوعين





زيت اللوز:

تدليك البشرة بشكل يومي بمزيج من زيت اللوز والسمسم وجوز الهند والعنبر والكتان وتركها على الوجه لمدة 5 دقائق، ثم يغسل جيداً وبعد 20 يوماً على الأقل سيبدأ خدّاك في الامتلاء بشكل طبيعي وكرري هذا يوميا للحصول على أفضل النتائج.



