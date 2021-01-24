الأهلي يجري مسحة طبية قبل مران الأحد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مسحة طبية اليوم الأحد قبل انطلاق المران الجماعي؛ استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.





وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة وفقا للبروتوكول الطبي، المتبع في ظل جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز المقرر إقامتها بعد غدٍ، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الأهلي قمة الدوري حاليا برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين، وأحرز19هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف.





يذكر أن الأهلي فاز في الجولة الماضية من الدوري الممتاز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف الأهلي كلٌّ من؛ طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة، ليحقق الفوز بنقاط المباراة الثلاث.



