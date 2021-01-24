محافظ الفيوم يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
ريهام على

أرسل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بمناسبة عيد الشرطة الـ 69.

جاء في البرقية: " إنني أتقدم إليكم بخالص التقدير على ما تبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل أمن واستقرار الوطن، راجيًا لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام".

وأكد "الأنصاري" خلال البرقية على دعم الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ورجال القوات المسلحة، والشرطة البواسل فى حربهم ضد الإرهاب.

كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ببرقية تهنئة مماثلة إلى اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، مهنئًا ضباط وجنود الشرطة العاملين بالمحافظة، بعيد الشرطة الــــ69.

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