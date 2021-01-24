مدير حميات طوخ: لا نعاني نقص في الأكسجين ونفحص 80 حالة يوميا اشتباه كورونا

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أعلن الدكتور مجدي عبدالبديع مدير مستشفى حميات طوخ، بمحافظة القليوبية، أن المستشفى تستقبل ما بين 60 إلى 80 حالة يوميًا ويتم فحصها وتقديم العلاج اللازم لهم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وفرزها ما بين عزل بالمنزل والمستشفى.



وأضاف "عبدالبديع"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المستشفى حاليًا لا تعاني من نقص بالأكسجين، حيث يوجد 120 اسطوانة أكسجين بالمستشفى للمرضى المحجوزين بها.



وأشار مدير المستشفى، إلى أن المستشفى تستقبل حالات كورونا منهم من يتم عزلهم منزليًا بعد عمل أشعة وفحوصات، ومنهم من يتم حجزهم بالمستشفى حسب حالاتهم الصحية مشيرا انه من الممكن ان تحتاج حالة واحدة مصابة بالكورونا 25 اسطوانة أكسجين يوميا.