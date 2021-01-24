محمد منير يستعد لطرح"أبطال رجالة" احتفالاً بعيد الشرطة

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طرح المخرج أكرم فاروق "برومو" أغنية الكينج محمد منير، الجديدة والتي تحمل عنوان "أبطال رجالة"، وتم تصويرها على طريق الفيديو كليب تحت إشراف أكرم، والمقرر طرحها خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع عيد الشرطة في 25 يناير الجاري.





أغنية "أبطال رجالة" للكينج محمد منير، من كلمات حسن راؤول، وألحان مدين، ويتم حاليًا الانتهاء من عملية المونتاج والمكيساج تمهيدًا لعرضها.





وظهر الكينج خلال برومو الأغنية الجديدة، وهو يغني جالسًا على كرسي، وذلك بعد الوعكة الصحية الأخيرة ودخل المستشفى على أثرها حتى تعافى.

وعلق المخرج أكرم فاروق، على ظهور محمد منير، على كرسي، في الفيديو كليب، إلى تقلبات الطقس في الأيام الحالية، وكذلك ظروف فيروس كورونا، قائلًا: "رأينا أن يكون تصوير الفيديو كليب داخل الاستديو، خصوصًا إن الناس بقالها كتير مشافتش الكينج صوت وصورة".



