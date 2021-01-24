محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الأحد 24/يناير/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
ريهام على

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة الــ 69.

جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الفيوم، أتقدم لفخامتكم بخالص التهانى القلبية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الــ 69، متمنيًا لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار".

كما جاء في البرقية: "ثورة 25 يناير، أكدت وعي وإرادة الشعب المصرى العظيم فى رسم خريطة مستقبل وطنه؛ من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإذ نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، لكي ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار".

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