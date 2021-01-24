



بالرقم القومي فقط | الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 إلكترونيا عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة





صرف منحة العمالة الغير منتظمة، تزايدت مليات البحث بشكل ملحوظ عن رابط وخطوات صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021 ، حيث قامت وزارة القوي العاملة بالاعلان عن قيامها باتاحة رابط موقعها الرسمي حتي يتثني للمواطنين الاستعلام عن منحة ال 500 جنية بكل سهولة من المنزل، وذالك دون الحاجة الي النزول من المنزل خلال تلك الظروف التي تمر بها البلاد اونتشار فيروس كورونا بكافة دول العالم وتجبا لحدوث اي تكدسات او ازدحامات قد تؤدي الي اصابة اي من المواطنين بفيروس كورونا، وقد بدأت عملية صرف منحة العمالة الغير منتظمة منذ السابع عشر من يناير وستستمر عملية صرفها حتي نهاية الشهر الحالي يناير 2021.





صرف منحة العمالة الغير منتظمة

منذ أن بدأت عملية صرف منحة المالة الير منتظمة بدأ الكثير من الناس بالبحث عن رابط وخطوات الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021، حيث قامت وزارة القوي العاملة باتاحة رابط موقعها الرسمي حتي يتثني للمواطنين الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة بطل سهولة من المنزل، ولذالك نقدم لكم الان رابط وخطوات صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021:





- في البداية عليك بالدخول الي موقع وزارة القوي العاملة ( اضغط هنا ).

- قم باختيار خانة الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة.

- قم بادخال البيانات المطلوبة منك من الرقم القومي وغيرها.

- تأكد من البيانات التي قمت بادخالها ثم قم بالضغط علي زر الاستعلام.





بقيامكم بتلك الخطوات يتثني لكم الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة 2021.





منحة العمالة الغير منتظمة

منحة العمالة الغير منتظمة هي واحدة من اهم المنحات التي قامت بها وزارة القوي العاملة والحكومة المصرية حتي الان، حيث تم عملها مع بداية تفشي فيروس كورونا بكافة دول العالم لمساعدة المتضررين اثر انتشار فيروس كورونا من ضعيفي الدخل ومحدودي الدخل وغير ثابتي الدخل، وقد تم صرف العديد من الدفعات يصلو الي حوالي اربع دفعات تم صرفها وهذة هي الدفعة الخامسة التي يتم صرفها الان في يناير 2021.



