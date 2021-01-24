مؤشر سوق مسقط يهبط 0.46% في ختام التعاملات

الأحد 24/يناير/2021 - 03:15 م
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
أنهي سوق مسقط للأوراق المالية  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، بعد صعوده 5 جلسات متتالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.460% رابحاً 17.093 نقطة ليغلق عند مستوى 3730.436 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.5 مليون سهم بقيمة 926.7 ألف ريال عبر تنفيذ 474 صفقة لعدد 41 سهماً.
 
وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "أسمنت عمان" بنسبة 3.82%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 2.41%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 2.04%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 9.65%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 8.33%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 6.84%، فيما تصدر سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 263.6 ألف ريال عماني.

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