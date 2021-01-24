وزير الري يطالب البرلمان بسرعة إقرار قانون الري الجديد

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طالب وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بدعم الوزارة في مواجهة التحديات التي تواجهها من خلال إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد.



وقال عبد العاطي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع القانون يُعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسن للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.



ويهدف مشروع القانون الجديد، إلي تحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037، ومنح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات، فضلًا عن تغليظ عقوبات التعدي علي نهر النيل، وإلزام الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية.



ونوه وزير الموارد المائية والري، إلى أن وزارته قامت في مجال التوعية بالمياه والترشيد للإنفاق بأكثر من 500 ندوية للتوعية والتثقيف، كما تم في مجال التدريب تدريب أكثر من 150 ألف متدرب ومدرب، كما يتم التنسيق مع الأزهر والكنيسة وبعض الوزرات المعنية في هذا المجال مثل وزارة الثقافة وغيرها من أجل التوعية بملف المياه.



وأضاف أنه تم إنتاج إفلام للتوعية وتم إنتاج 54 فيلما وثائقيا بـ 3 لغات عربي وإنجليزي وفرنساوي لبعض الدول الأفريقية.



جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

