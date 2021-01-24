ننشر خطوات التقديم في وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لأصحاب الحرف المهنية

الأحد 24/يناير/2021 - 03:13 م
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي

ننشر خطوات التقديم في وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لأصحاب الحرف المهنية

ننشر لكم متابعينا معرفة التقديم في وظائف التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف المهنيه 2021، وكذلك بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نيفين القباج فى بيان رسمى لها ،بتوفير فرص عمل لجميع المواطنين بمختلف التخصصات المختلفة المهنيه

الوظائف المتوفره من وزارة التضامن الاجتماعى لأصحاب الحرف
لقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير فرص عديده لتوظيف أصحاب الحرف وذلك ضمن جهود الحكومة طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسيورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك لأصحاب المهن والحرف المختلفة، وننقل لكم المهن التى يمكن للراغبين التقديم للعمل بها من خلال السطور التالية:

- وظائف واكسسوارات سيارات، سروجى.
- أعمال زجاج وتركيب أرضيات وبلاط ورخام.
- فنيين صيانة هواتف المحمول.
- تركيب مصاعد، صيانة وتركيب فلاتر، بالاضافة الى تركيب وتصنيع الالوميتال.
- عمال كهرباء.
- عمال تعبئة وتغليف، عمال تبريد وتكييف.
- عمال نجارة، حدادة، لحام، سباكة، وعمال منجدين.
- عمال مخازن وعمال إنتاج وخراطيم.
- عمال سائقين درجة ثانية ودرجة ثالثة.

خطوات التقديم لأصحاب الحرف وزارة التضامن الاجتماعى
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي موقع إلكتروني رسمي ،للتقديم بالوظائف عن طريق الدخول (اضغط هنا)، ثم اتباع الخطوات الاتية:

- الدخول الى موقع  الاإلكتروني فرصنا من خلال الرابط المذكور مسبقا.
-  ثم الدخول واختيار الوظائف الشاغره.
- يقوم باختيار الوظيفة المقدم إليها.
- يقوم بكتابة البيانات الخاصة به كاملة.

ننشر خطوات التقديم في وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لأصحاب الحرف المهنية

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