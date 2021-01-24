البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع









أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، على اثر تراجع التجارى الدولى ، فيما تباين أداء باقى القياديات مع مبيعات مؤسسية من كافة الفئات ، فيما اتجه الافراد المصريين و الاجانب للشراء الانتقائى على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و الاسهم الخبرية و أسهم بايونيرز الأربعة و بعض أسهم الحليج و العقارات التى عادت للمشهد مرة أخري.









وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.602 مليار جنيه.



