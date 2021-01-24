البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع
الأحد 24/يناير/2021 - 02:57 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، على اثر تراجع التجارى الدولى ، فيما تباين أداء باقى القياديات مع مبيعات مؤسسية من كافة الفئات ، فيما اتجه الافراد المصريين و الاجانب للشراء الانتقائى على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و الاسهم الخبرية و أسهم بايونيرز الأربعة و بعض أسهم الحليج و العقارات التى عادت للمشهد مرة أخري.
وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.602 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2328 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3341 نقطة.
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