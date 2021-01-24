أمير مرتضى يفتح النار على اللجنة الثلاثية بعد تخفيض عقوبة الشناوي

الأحد 24/يناير/2021 - 03:09 م
امير مرتضى
امير مرتضى
علي نبوي
انتقد أمير مرتضى منصور المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري بسبب تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي,

وغرد أمير مرتضى منصور عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"لاعب يتوقف ٤ مباريات الدنيا تتقلب والقرار يتلغي ويبقى مباراة واحدة ويطلع المسئول يقولك عدلنا القرار مراعاة للصالح العام".

وأضاف :" لكن مجلس اداراة منتخب يتحل وجمهور بالملايين يغضب و يغلي ده غير مرتبط بالصالح العام يمكن فاكرينه نادي شركات!! الموضوع اكبر من خطأ حكم،كفاية عبث بالصالح العام".



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