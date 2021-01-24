هل مصر قادرة على إنتاج وتصنيع لقاح كورونا؟.. وزيرة الصحة تجيب (فيديو)

عقبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، على مدى إمكانية تصنيع لقاح فيروس كورونا في مصر، قائلة: "إن هناك خطة وتم دعوة منظمة الصحة العالمية خلال شهر سبتمبر الماضي لإرسال خبراء دوليين؛ لتقييم خط إنتاج رقم 60 بشركة فاكسيرا للقاحات والأمصال التابعة لوزارة الصحة، وكان تقييمهم إيجابي جدا".





وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم التفاوض مع شركات عالمية والتي قامت بتصنيع لقاحات كورونا للبدء معهم مجال التنيع وخلال أسابيع قليل سيتم توقيع عقد تصنيع مشترك، وهذه الشركات ترى أن مصر قادرة على تصنيع اللقاح لاحتياجاتها واحتياجات الدول الإفريقية.



