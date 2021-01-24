حكومة أسبانيا تدين الهجوم الإرهابي فى بغداد

الأحد 24/يناير/2021 - 03:03 م
علم اسبانيا
علم اسبانيا
تدين الحكومة الإسبانية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الخميس الماضى 21 يناير في إحدى الأسواق في مدينة بغداد، والذي خلف وراءه أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى.

وتشاطر حكومة إسبانيا الضحايا وعائلاتهم آلامهم وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، تعرب عن تضامنها مع الشعب العراقي في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية ضد السكان المدنيين والتعايش السلمي في البلاد.

وتؤكد حكومة إسبانيا من جديد التزامها الراسخ بمواصلة العمل مع السلطات العراقية للقضاء على  الإرهاب والمساهمة من أجل عراق أكثر استقرارا وازدهارا وسلاما.


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