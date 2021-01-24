"يوم كفاح يستحق الفخر".. رسائل المشاهير عن عيد الشرطة

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عدة رسائل وجهها المشاهير خلال الساعات الأخيرة بشأن عيد الشرطة الذي يحتفل به المصريين غدا الإثنين الموافق 25 يناير.



ويعود الاحتفال بعيد الشرطة إلى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.



تم إقرار هذه الإجازة الرسمية لأول مرة بقرار من الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام المصري تقديرًا لجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافًا بتضحياتهم في سبيل ذلك وتم الإقرار به في فبراير 2009.



ذكرى خالدة في تاريخ البطولة

وقال المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن عيد الشرطة مناسبة تمثل ذكرى خالدة في تاريخ البطولة والتضحية ومناسبة تستلهم منها الأجيال المثل والقدوة لرجال ضحوا بأرواحهم في سبيل أمن وطنهم واستقراره ضد المحتل الغاشم، مؤكدا أن مصر ستظل بإذن الله آمنة مستقرة بفضل جهودهم تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري

أما الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، فقال إن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعوه للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة؛ من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التى لا تريد للوطن سوى الضعف والتشرذم ونشر الخراب والدمار فى كل مكان.



مناسبة تاريخية للدور البطولي

وقالت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن عيد الشرطة هو عيد للشعب، ومناسبة تاريخية للدور البطولي والتضحية الكبيرة التي قام به رجال الشرطة سنة 1952 في واقعة الإسماعيلية، التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.



ومن جانبه، قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن عيد الشرطة مناسبة تاريخية خالدة ستظل محفورة في قلوب وعقول المصريين، وهو عيد لكل المصريين، لأنه بفضل جهود رجالها وشجاعتهم الباسلة قضت الدولة على الإرهاب الغاشم والعناصر الإجرامية ونجحت في اجتثاثه من جذوره، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت توجيه عدة ضربات استباقية لهذه التنظيمات؛ ما ساهم بشكل كبير في القضاء عليها ودحرها نهائيًا.



يوم تضحيات رجال الشرطة

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن 25 يناير يُمثل اليوم الذي قدم فيه رجال الشرطة المزيد من التضحيات، ويُعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، الأمر الذي يؤكد أن دعم رجال الشرطة فرض على كل مواطن، فهم يحملون أرواحهم على كفوفهم من أجل استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الأمن والأمان بكل ربوع البلاد.







