"يوم كفاح يستحق الفخر".. رسائل المشاهير عن عيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم

عدة رسائل وجهها المشاهير خلال الساعات الأخيرة بشأن عيد الشرطة الذي يحتفل به المصريين غدا الإثنين الموافق 25 يناير.

ويعود الاحتفال بعيد الشرطة إلى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

تم إقرار هذه الإجازة الرسمية لأول مرة بقرار من الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام المصري تقديرًا لجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافًا بتضحياتهم في سبيل ذلك وتم الإقرار به في فبراير 2009.

ذكرى خالدة في تاريخ البطولة
وقال المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن عيد الشرطة مناسبة تمثل ذكرى خالدة في تاريخ البطولة والتضحية ومناسبة تستلهم منها الأجيال المثل والقدوة لرجال ضحوا بأرواحهم في سبيل أمن وطنهم واستقراره ضد المحتل الغاشم، مؤكدا أن مصر ستظل بإذن الله آمنة مستقرة بفضل جهودهم تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري
أما الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، فقال إن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعوه للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة؛ من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التى لا تريد للوطن سوى الضعف والتشرذم ونشر الخراب والدمار فى كل مكان.

مناسبة تاريخية للدور البطولي
وقالت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن عيد الشرطة هو عيد للشعب، ومناسبة تاريخية للدور البطولي والتضحية الكبيرة التي قام به رجال الشرطة سنة 1952 في واقعة الإسماعيلية، التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

ومن جانبه، قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن عيد الشرطة مناسبة تاريخية خالدة ستظل محفورة في قلوب وعقول المصريين، وهو عيد لكل المصريين، لأنه بفضل جهود رجالها وشجاعتهم الباسلة قضت الدولة على الإرهاب الغاشم والعناصر الإجرامية ونجحت في اجتثاثه من جذوره، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت توجيه عدة ضربات استباقية لهذه التنظيمات؛ ما ساهم بشكل كبير في القضاء عليها ودحرها نهائيًا.

يوم تضحيات رجال الشرطة
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن 25 يناير يُمثل اليوم الذي قدم فيه رجال الشرطة المزيد من التضحيات، ويُعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، الأمر الذي يؤكد أن دعم رجال الشرطة فرض على كل مواطن، فهم يحملون أرواحهم على كفوفهم من أجل استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الأمن والأمان بكل ربوع البلاد.



أخبار تهمك

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تحرك رسمي من الزمالك لتخفيف عقوبة مصطفى محمد

منذ نصف ساعة

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يضع خطة إيقاف رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

منذ ساعة و نصف

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 20 ساعة

أمير مرتضى يفتح النار على اللجنة الثلاثية بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ ساعة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ماذا طلب سيد عبد الحفيظ من نجوم الأهلي قبل لقاء بيراميدز؟

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

01:00 م

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

01:59 م

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

02:41 م

تحرك رسمي من الزمالك لتخفيف عقوبة مصطفى محمد

03:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات