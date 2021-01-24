بعد حفل دبي.. تعرف على خطة عمرو دياب الفنية المستقبلية

الأحد 24/يناير/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
نور طلعت
أحيا الهضبة عمرو دياب، خلال الأيام القليلة الماضية حفل غنائي ضخم باستاد دبي الدولي وشهد الحفل نجاحًا مُبهرًا.


وقدم الهضبة في الحفل باقي من أجمل أغانيه القديمة والحديثة وأغاني ألبومه الأخير"يا أنا يا لأ" وسط صيحات وهتاف جميع الحاضرين، ومن بين الحاضرين الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي
.
ومن المقرر أن يبدء الهضبة خلال الأيام القليلة المقبلة في تسجيل الأغاني التي اختارها لمسلسله الجديد، حيث يضم عدد كبير من الأغاني، ولم يقرر دياب حتى هذه اللحظة العودة إلى مصر من أجل العمل على أغاني المسلسل أم يسجلها في دبي.


جدير بالذكر أنه فور طرح ألبوم الهضبة الأخير على المتجر الإلكتروني العالمي "أي تيونز" تصدر قائمة الأعلى مبيعا بالوطن العربي.


وتصدر الألبوم مبيعات المتجر الإلكتروني في السعودية والإمارات والاردن وقطر.


وكان النجم عمرو دياب قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد يا أنا يا لأ عبر التطبيقات الاليكترونية المختلفة وعبر خدمة فودافون ميوزيك.


ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعه (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

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