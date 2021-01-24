الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليبية حول توحيد مؤسسات الدولة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
أ ش أ
رحبت جامعة الدول العربية بالتفاهمات التى توصل إليها وفدا كل من مجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين في الاجتماعات التي استضافتها المملكة المغربية ببوزنيقة يومي 22 و23 يناير الجارى، بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلي المناصب السيادية للدولة وفق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، اليوم الأحد، بأن الجامعة تدعم كافة الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الأشقاء بليبيا في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد، مشيدا في هذا الخصوص بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا كل من مجلسى النواب والدولة خلال الاجتماعات التي استضافتها الحكومة المصرية في مدينة الغردقة بخصوص الترتيبات الدستورية التي تمهد للانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الجاري. 

وأعرب المصدر عن ثقته في أن هذا التقدم المهم سيساهم في حلحلة الأزمة الليبية ودفع مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتوحيد المؤسسات الليبية، وتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية. 

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